Eğitimin Müsteşar konuğu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da eşlik ettiği ziyaret programında Akpınar, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Müsteşar Yardımcısı Akpınar, öğretmenlerle sohbet ederek, Bakanlığın hazırlamış olduğu yeni projelerden bahsetti. Öğretmenlerle görüş alış verişinde bulunan Akpınar, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyip, not alarak değerlendireceğini dile getirdi.