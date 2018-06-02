Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Eğitimin Müsteşar konuğu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Yozgat’taki bazı okulları ziyaret edip, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

Eğitimin Müsteşar konuğu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Yozgat’taki bazı okulları ziyaret edip, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
47 Okunma
Eğitimin Müsteşar konuğu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın da eşlik ettiği ziyaret programında Akpınar, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Vakfı İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Müsteşar Yardımcısı Akpınar, öğretmenlerle sohbet ederek, Bakanlığın hazırlamış olduğu yeni projelerden bahsetti. Öğretmenlerle görüş alış verişinde bulunan Akpınar, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyip, not alarak değerlendireceğini dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitimciler iftarda buluştu
Eğitimciler iftarda buluştu
Miniklerin okuma sevinci
Miniklerin okuma sevinci
Sınav uyarısı
Sınav uyarısı
Çözüm prova yaptı
Çözüm prova yaptı
Köyde Bilim Fuarı
Köyde Bilim Fuarı
Vakıf yönetimini belirledi
Vakıf yönetimini belirledi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim