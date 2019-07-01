Eğitimi konuştular

Kaymakam Bekir Özen ilk toplantısını, 'Birlikte Okuyoruz' projesi kapsamında, kurum ve daire amirleri ile yaptı. Toplantıda, Birlikte Okuyoruz projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerine destek veren okulların ihtiyaçlarını giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi konusu değerlendirildi. Kaymakam Özen, ikinci toplantısını ise ‘Hayat Boyu Öğrenme’ kapsamında gerçekleştirdi. Toplantıya Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi, Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, daire amirleri, kurum ve okul müdürleri katıldı. Kaymakam Bekir Özen, Hayat Boyu öğrenmenin öneminden bahsetti, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve açılacak olan kursların önemli olduğunu anlattı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş da, yapılan çalışmaların sunumunu yaptı, kurum tanıtımını ile açılan ve açılacak olan kurslar hakkında bilgi verdi.