Eğitimi konuştular

Saraykent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nün ev sahipliğinde yapılan toplantıya şube müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy katılarak, birimleri ile alakalı bilgiler verdi. Yoğun gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda öğrenci başarı durumları, öğrencilere uygulanacak değerlendirme teknikleri, TÜBİTAK bilim gösterileri, öğretmenlerin performans değerlendirmeleri, okul-veli işbirliği, dezavantajlı çocukların tespiti, yapılacak olan belirli gün ve haftalar etkinliği, protokol kuralları, bakanlık duyuruları gibi konular görüşülerek önemli kararlar alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, toplantıya ev sahipliği yapan Halk Eğitim merkezi Müdürü Mehmet Şimşek’e teşekkür etti. Ceylan, ‘’İçerisinde bulunduğumuz ay eğitim ve öğretim açısından son derece önemlidir. Baharın gelişi ile birlikte ikinci dönemin sonuna doğru yaklaşırken yoğun bir çalışma takvimi öğrencilerimizi beklemektedir. TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmaları okullarımızın genelinde başladığını görmekteyiz. Devlet Yetiştirme Kursları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları da sizlerin daha fazla mesai yapmanızı beraberinde getirmektedir. 8. sınıf öğrencilerimizin gelecekte öğrenimlerini devam ettirecekleri ortaöğretim sınavları da hızla yaklaşmakta olup burada bizlere düşen görev ise öğrencilerimiz açısından bu yoğun süreci en güzel şekilde yönetip iyi bir eğitim ve öğretim yılı ile ikinci dönemi bitirmektir’’ dedi.