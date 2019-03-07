Eğitimi konuştular

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığındaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy ile eğitim kurumu müdürleri katıldı. Öğrenci başarılarının değerlendirildiği toplantıda ek olarak, okul ve kurumlarda tasarruf tedbirleri, okul aile birlikleri, belirli gün ve haftalar, yetiştirme kursları ve egzersizler, ücretsiz ders kitapları, okulların yakacak ihtiyaçları gibi birçok konu masaya yatırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, "Eğitim ve Öğretimin temel yapı taşı olan öğrencilerimizin başarı grafiğini arttırabilmek üzere özellikle velilere yönelik etkinlikler yapmamız işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Değerli öğretmenlerimizin ders dışındaki zamanlarında gönüllü olarak yapacakları veli ziyaretleri, öğrencilerin okul dışındaki derse olan motivasyonlarının periyodik olarak artmasına sebep olacaktır. Diğer bir konu ise kitap okuma alışkanlığını istenilen düzeye getirebilmek için farklı, özendirici projeler üretmemiz gerekmektedir. Bu konu da bir okuma seferberliği yapmanız ilçe eğitim ve öğretimine çok önemli dönütleri beraberinde getirecektir" dedi.

Daha sonra, Şube Müdürleri Çağlıyan ve Gürsoy, birimleri ile alakalı eğitim kurumu yöneticilerine bilgiler verdi.