Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1109
ALTIN
457.085
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7299
EURO
8.6744

Eğitimi konuştular

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Selami Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin eğitim durumu konuşuldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:01
Eğitimi konuştular

Sarı Zeybek İş Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda yapılan toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur, okul müdürleri, öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkanları hazır bulundu. İlce Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ilçenin eğitim durumu hakkında brifing verdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirildi, 2020-2021 eğitim - öğretim yılına hazırlık konuları, uzaktan eğitim, taşımalı eğitim, salgında alınacak tedbirler görüşüldü. Kaymakam Selami Işık, okullardaki sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılmasını istedi, uygulanacak projeler, akademik eğitimin yanında değerler eğitiminin öneminden bahsetti. Okul müdürleri ve öğretmenlerin, birlik başkanlarının görüş ve talepleri alındıktan sonra toplantı sona erdi. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitimi Konuştular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Ziyareti
Okul Ziyareti
Yoldaş öğretmenlerle buluştu
Yoldaş öğretmenlerle buluştu
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Seminer çalışması
Seminer çalışması
SEMiNERLER BAŞLADI
SEMiNERLER BAŞLADI
Dezenfekte edildi
Dezenfekte edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim