Eğitimi konuştular

Sarı Zeybek İş Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda yapılan toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur, okul müdürleri, öğretmenler, Okul Aile Birliği Başkanları hazır bulundu. İlce Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ilçenin eğitim durumu hakkında brifing verdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirildi, 2020-2021 eğitim - öğretim yılına hazırlık konuları, uzaktan eğitim, taşımalı eğitim, salgında alınacak tedbirler görüşüldü. Kaymakam Selami Işık, okullardaki sosyal ve sportif faaliyetlerin artırılmasını istedi, uygulanacak projeler, akademik eğitimin yanında değerler eğitiminin öneminden bahsetti. Okul müdürleri ve öğretmenlerin, birlik başkanlarının görüş ve talepleri alındıktan sonra toplantı sona erdi.