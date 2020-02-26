Eğitimi konuştular

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Tepedoğan köyüne yaptığı ziyarette, öğretmen, öğrenci ve köy halkıyla eğitim konusunu görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Yoldaş’a, Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agâh Ayhan eşlik etti. Yoldaş, Tepedoğan İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Sınıf ziyaretinin ardından Okul öğretmenleri ve öğrenci velileri ile toplantı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okulun mevcut durumu, öğrenci sayısı ve çalışmalarla ilgili öğretmenlerden detaylı bilgiler aldı.