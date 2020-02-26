Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114365
ALTIN
325.678
DOLAR
6.1305
STERLİN
8.0034
EURO
6.6634

Eğitimi konuştular

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Tepedoğan köyüne yaptığı ziyarette, öğretmen, öğrenci ve köy halkıyla eğitim konusunu görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Yoldaş’a, Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agâh Ayhan eşlik etti. Yoldaş, Tepedoğan İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Sınıf ziyaretinin ardından Okul öğretmenleri ve öğrenci velileri ile toplantı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okulun mevcut durumu, öğrenci sayısı ve çalışmalarla ilgili öğretmenlerden detaylı bilgiler aldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:27
Eğitimi konuştular
version="
Anahtar Kelimeler:
Eğitimi Konuştular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurslar ilgi görüyor
Kurslar ilgi görüyor
Öğretmenler toplandı
Öğretmenler toplandı
Hayallerle yürüyorlar
Hayallerle yürüyorlar
Kitap okuma kampanyası
Kitap okuma kampanyası
Merkez sınavı yapıldı
Merkez sınavı yapıldı
Kursları ziyaret ettiler
Kursları ziyaret ettiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim