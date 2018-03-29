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Eğitimi değerlendirdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında, Şube Müdürü ve Okul-Kurum Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda eğitim değerlendirildi.

Eğitimi değerlendirdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında, Şube Müdürü ve Okul-Kurum Müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda eğitim değerlendirildi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Eğitimi değerlendirdiler

Toplantıda, Aydıncık ilçesinde yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri Değerlendirme Toplantısında alınan kararlar hakkında okul müdürleri bilgilendirildi.
Akademik başarının artırılması için yapılan çalışmalar, okul risk analizleri, veli ihtiyaç analizleri, öğrenme stilleri, eba ve akıllı tahtaların etkili kullanılması, okuma yazma seferberliği, pansiyonda ev ortamı oluşturma, öğrenme ve bilim şenliği hazırlıkları, Tübitak projeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler konuları değerlendirildi.

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