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Eğitimi değerlendirdi

ÇEKEREK Kaymakamı Evren Çakır başkanlığında, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Okul Rehber Öğretmenlerinin katılımıyla eğitimi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eğitimi değerlendirdi

ÇEKEREK Kaymakamı Evren Çakır başkanlığında, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Okul Rehber Öğretmenlerinin katılımıyla eğitimi değerlendirme toplantısı yapıldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Eğitimi değerlendirdi

Toplantıda, yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının son zamanlarına doğru okullarda düzenlenecek etkinlikler, sene sonu Çekerek Eğitim ve Bilim Şenliği gibi konular üzerinde duruldu. Sorunsuz bir eğitim öğretimi yaşandığı, eğitimde birçok projenin yürütüldüğü, Çekerek eğitiminin her geçen gün iyiye doğru gittiği, okullardaki kurum kültürü oluşturma çabalarının kökleşmesi için çalışmalara hız verilmesi gibi konularda başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına teşekkür edildi. Kaymakam Çakır, Okul ziyaretlerine Özükavak Kasabası ile devam etti. Kendisine eşlik eden daire amirleri ile birlikte Okul Öğretmenleri ve Öğrencilerinin dilek ve isteklerini dinledi. Kaymakam Çakır, öğrencilerle yakından ilgilenerek, satranç, mangala gibi oyunlar oynadı. Öğrencilerin derslerine çalışmasına değinerek, başarılı olma konusunda önerilerde bulunan Çakır, ileriye yönelik iyi bir meslek hayatının, iyi bir okuldan geçtiğini vurguladı.

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