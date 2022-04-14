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Eğitime ziyaret

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz’ı ziyaret etti.

14 Nisan 2022 Perşembe 00:47
Eğitime ziyaret

Ziyarette Şerefli’ye, Eğitim Bir Sen Şefaatli İlçe Temsilcisi Çavuş Bağdat eşlik etti. Eğitim konuşulduğu ziyarette yapılan çalışmalar değerlendirildi. İlçenin eğitim durumu hakkında bilgi veren Yılmaz, “Yapmış olduğumuz programlar ile öğrencilerimize okulları sevdirmeyi sıkılmadan gelmeye amaçlıyoruz. Bu yüzden eğitim verirken öğrencilerimizi de eğlendiriyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Öğrendikleri bilgilerde kalıcı oluyor” dedi. 
Ziyarette ki ilgilerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz Bey'e ve şube müdürlerine teşekkür eden Şerefli, “ Tüm desteklerimiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Elimizden gelenin fazlasını yaparak desteklerimizi her zaman vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

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