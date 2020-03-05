Eğitime yönelik toplantı

Aksoy, taşımalı eğitim öğrencileri, ortaöğretim yatılı kız yurdunun yemek ihtiyacını karşılayan, ilçeye gelen konuklara aile sıcaklığı sağlayan Öğretmenevi idareci ve personeliyle değerlendirme toplantısı yaptı. Aksoy, Öğretmenevinin sorunları, yapmayı planladıkları hedeflerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Aksoy, okul öncesi, Ortaöğretim yatılı kız yurdunda nöbet tutan belletmen öğretmenleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile ayrı ayrı toplantılar yaptı. Okul öncesi eğitimin önemi üzerinde duruldu. Aksoy, ‘’Gündüz büyük bir özveri ile okulunda eğitim öğretim faaliyetini yapan fedakar meslektaşlarım gecede geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizle bir anne, bir abla şefkatiyle ilgilenerek geleceğe hazırlıyorlar. Öğrencilerimiz için daha güzel nelerin yapılabileceğinin değerlendirildiği toplantı kıymetli meslektaşlarımızın öneri ve taleplerini aldık’’ dedi. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri ile yapılan toplantıda ise, öğrencilerin dil gelişimi, Türkçe kelimelerin kullanımının arttırılması, kendinden emin, hayata hazır gençler yetiştirmek için fikir alış verişinde bulunuldu.