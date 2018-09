EĞiTiME YENi BiNA

Yerköy ilçesinde inşaatı tamamlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu’nun resmi açılışı yapılarak eğitim öğretime açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yozgat genelinde 733 öğretici, 4 bin 571 öğretmen ve 2 bin 530 personel ile 4 bin 819 derslikte eğitim ve öğretim yapılacaktır. Yeni kayıt işlemleri devam etmekle birlikte 2 bin 435 okul öncesi, 22 bin 868 ilkokul, 23 bin 814 ortaokul ve 21 bin 847 ortaöğretim olmak üzere toplamda 70 bin 964 öğrenci okullarımız şenlendirmiştir. Bu yıl ilimiz genelinde 716 bin 857 adet ücretsiz ders kitabı dağıttırarak poşetlenmiş bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yapılan hazırlıklar kapsamında 29 okul ve kurumumuzun 3 milyon 734 lira bedelle onarımı yapılmıştır” dedi.

Yozgat Vali Kemal Yurtnaç ise, “Yerköy’de sadece bu okul değil, aynı zamanda imam hatip lisesi ile Namık Kemal İlkokulu ile Yerköy’ün eğitim hayatına fiziki anlamda katkı sağlamayı amaçladık. Birkaç ay içerisinde de diğer inşaatı devam eden okullarımız hizmete girecek.

Bu güzel binalarda ders görmek güzel bir şey. Bunun yanında başarılı olmanız için sizin de gayret göstermeniz gerekiyor. Başarıda zekanın rolü yüzde 20’lerdedir. Bunun yüzde 80’i gayrettir. Eğer gayret ederseniz sizler geleceğinizle alakalı çok güzel yerlere gelirsiniz” diye konuştu.

Meslek liselerinin gelişmekte olan bir toplumda ki KOBİ’lerin en büyük ihtiyacı olduğuna değinen Vali Yurtnaç, “Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını bu okullar karşılar. Meslek okullarının daha nitelikli ve daha kaliteli hale gelmesi ile birlikte Türkiye’nin ara eleman gücünün bu meslek liselerinden karşılanmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta yapmış oldukları bir dizi çalışmalardan bir tanesinin de bağımlılıkla mücadele olduğuna değinen Vali Yurtnaç, “Sevgili gençler, alkol, sigara, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durun. Bunları tedarik eden, satan, ticaretini yapan bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz kişiler varsa güvenlik birimlerine bildirin. Biz iki yıldan bu yana uyuşturucu madde satan 35 kişiyi hapse attık. Bitti mi, elbette bitmedi. Halen bu işi yapanlar var ve biz bunların enselerindeyiz. Sizlerin de gayreti ile bu işin ticaretini yapanları, sizleri zehirlemeye çalışanları tek tek yakalayarak hapse tıkacağız. Ben bu vesile ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu, bu gün Türkiye’yi onlar adına yönettiklerini, her şeye onlar adına sahip çıktıklarını belirtti. Bozdağ, ‘’Yarın da sahip çıktığımız, her emaneti koruduğumuz, her emaneti kendilerinden sonrakilere devretmek üzere işte bu gün Yerköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine emanet edeceğiz. Onlar ülkemize ve insanlığı bizden daha iyi işler yaparak hizmet edeceklerdir. Ülkemizin ve insanımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacaklar. Gençler, unutmamanızı istediğim bir husus var. Başarılı olan bütün insanların, hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ortak değişmez bazı özellikleri vardır. O da şudur, düzenli planlı ve sürekli çalışmayı hayatının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmeleridir’’ şeklinde konuştu.

SORGUN’A YENİ İHL

Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanılan 24 derslikli Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdunun açılışı gerçekleştirildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Başarının ilk ayağı çalışmaktan geçiyor. Çalıştığımız müddetçe bizim önümüzde hiçbir engel duramaz. Başarıda zekada yüzde 20 diyor uzmanlar. Ama bunun yüzde 80’i gayret. Sizlerden beklentilerimiz büyük. Beklentilerimizi boşa çıkartmayacağınızı düşünüyoruz. Yozgat’ta eğitim kalitesinin artırılması sebebiyle biz çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi okulların fiziki yapısını iyileştirmek oldu. Bunun dışında okullardaki başarınızın artırması için kitap okumaya teşvik ettik. Yozgat’taki eğitim standardı gün ve gün artacak” diye konuştu.

Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve kız öğrenci yurdunun 8 milyon liraya mal olduğunu kaydetti. Sorgun’da ayrıca 200 kapasiteli şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi Pansiyonu, Agahefendi ilkokulu ile Yeniyerde yaptırılan okul binasının toplu açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdağ, “Sorgun’da eğitim alanında çok büyük destekler verdik. Gerçekten Sorgun bu anlamda bütün okulları yenilenen bir ilçedir desek yanlış olmaz. Sorgun’a 4 tane lise kazandırdık. 11 tanede ilkokul ve ortaokul kazandırdık. 3 tane anaokuluyla birlikte eğitim alanında Sorgun’a 18 tane tesis kazandırmış olduk. Sorgun’umuz eğitimde başarılı olan ilçelerimiz arasında yer alıyor. Umarım ve dilerim ki eğitim faaliyetleri çerçevesinde Sorgun bu başarısını devam ettirsin. Sonrada daha ileri noktalara taşısın’’ dedi.