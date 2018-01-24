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EĞİTİME YATIRIM

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim binalarının fiziki standartlarını artırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan çalışmaların devam ettiğini, ihale tarihlerini özel bir takiple Temmuz ayında yapıp,  Ağustos ayı içerisinde de inşaat alanını teslim ederek, 300 günde okul inşaatlarının bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

EĞİTİME YATIRIM

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim binalarının fiziki standartlarını artırmak amacıyla 2017 yılında başlatılan çalışmaların devam ettiğini, ihale tarihlerini özel bir takiple Temmuz ayında yapıp,  Ağustos ayı içerisinde de inşaat alanını teslim ederek, 300 günde okul inşaatlarının bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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EĞİTİME YATIRIM

Vali Yurtnaç, Yozgat il Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yazıcı, 2017-2018 öğretim yılının birinci dönemini geride bıraktıklarını hatırlatarak, Yozgat il genelinde 5 bin 620 öğrencinin okulöncesi, 48 bin 581 öğrencinin temel eğitimde, 22 bin 674 öğrencinin de lise ve dengi okullarda eğitim gördüklerini kaydetti.
Yazıcı, Yozgat il genelindeki eğitim kurumlarının sürekli denetlenerek, aksaklıkların kısa sürede giderilmeye çalışıldığını, taşımalı eğitim kurumlarındaki taşıma araçlarının kontrolleriyle birlikte eğitimlerinin de aksatılmadan yürütüldüğünün altını çizdi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, eğitim standardının yükseltilebilmesi için okul binalarının fiziki konumlarının iyileştirilip, gerekli altyapıların oluşturularak, öğrencilerin başarılarını yükseltilmesi için öğretmenlerinde  kaliteli eğitim vermesi ile mümkün olacağının altını çizdi. Vali Yurtnaç, öğrencilerin, içerisinde spor salonları, laboratuvar, bilgisayar ve teknoloji sınıflarının daha kullanışlı olduğu, geniş bahçeli, oyun alanları olan daha güzel okullarda okuyabilmeleri için gerekenin yapıldığının altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘Okulların fiziki yapısının güzel olması da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bu güzel okullarda okuyacak öğrencilerimizin de başarılı olmaları, geçmişlerini bilmeleri, kimlik ve kişiliklerinin oluşması içinde çalışmalar yapıyoruz’ dedi.
Yozgat’ta geçen yıl Ağustos ayı içerisinde yapılmalarına başlanılan Atatürk İlk ve Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Yerköy Namık Kemal İlkokulu ve Merkez Cumhuriyet İlkokulu binası inşaatları devam ettiği öğrenildi.

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