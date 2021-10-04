Eğitime yakın takip

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, okulları ziyaret edip, öğretmenlerle toplantılar düzenledi. Şube Müdürleri Bekir Demirezen ve Mehmet Özkan’ın eşliğinde Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Korkut, Okul Müdürü Ali Gençaslan, Müdür Yardımcıları Ersel Sorkulu, Cihat Nacak, Fatih Çelik ve öğretmenlerle görüştü, okul ve eğitim öğretim hakkında bilgi aldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle de görüşen Korkut, okulda incelemelerde bulundu. Pandemi süreci ile ilgili bilgilendirme yapan Korkut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle ziyaretini sonlandırdı. •Rabia Şahin/Yenifakılı•