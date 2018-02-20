Eğitime Uzanan Yol Projesi

Proje ile otizm konusunda öğretmenlere ve ailelere yönelik eğitim programı geliştirilerek, eğitim atölyeleri düzenlenecek, bölge halkına, yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri verilecek. 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Tohum Otizm Vakfı, proje kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 23 Şubat tarihinde düzenlenecek aile ve farkındalık seminerleri ile Yozgatlılarla buluşarak, otizm konusunda eğitimler verecek. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, Yozgatlılarla buluşacak olmaktan büyük heyecan duyduklarının altını çizdi. Özer, proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerini belirtti. Özer, ‘Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 33 formatör, 990 öğretmen ve bin 100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 33 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak’ dedi.

23 Şubatta saat 09-11.15’de Prof. Dr. Sezgin Vural Otizmi Çocukların özel eğitimi, saat 11.30-12.30 arasında da Av. Cansu Korkmaz eğitimde hakları anlatacak.