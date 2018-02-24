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Eğitime uzanan yol

TOHUM Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, ‘Eğitime Uzanan Yol Projesi’ kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitime uzanan yol

TOHUM Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, ‘Eğitime Uzanan Yol Projesi’ kapsamında, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler gerçekleştirildi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Eğitime uzanan yol

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan projesi kapsamında düzenlenen Yozgat eğitimlerinin ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da yer aldı. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel, Yozgat’ta yoğun katılımdan memnun olduklarını, proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerinin altını çizdi. Gürel, ‘Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 33 formatör, 990 öğretmen ve bin 100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 33 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak’ dedi.

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