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Eğitime uzanan yol

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Tohum Otizm Vakfı, ‘Eğitime Uzanan Yol Projesi’ kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim atölye çalışmaları devam ediyor.

Eğitime uzanan yol

YOZGAT Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Tohum Otizm Vakfı, ‘Eğitime Uzanan Yol Projesi’ kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim atölye çalışmaları devam ediyor.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Eğitime uzanan yol

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, atölye çalışmalarına katıldı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, insanın hayat süreci içeresinde hepimizin otistik olabileceğimiz gibi birer engelli adayı olduğumuzu hatırlattı. Yazıcı, ‘Bu nedenle ne otistik olan çocuklarımızı ne de engelli evlatlarımızı kesinlikle diğer yavrularımızdan farklı düşünemeyiz. Hepsi evimizin neşesi olan evlatlarımızdır. Bu evlatlarımıza sunulan hizmetler eğitimin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor’ dedi.

Yazıcı, çocuklar için özel sınıflar oluşturduklarını, yapılan çalışmalar neticesinde tüm dezavantajlı öğrencilerin tespit edildiğini anlattı. Yazıcı, ‘Onlara yönelik bir eylem planı oluşturma aşamasındayız. Bu eylem planı çerçevesinde gereken hizmetleri en üst düzeyde yapmaya çalışacağız. Ülkemizde medeniyet düsturlarının geleceğe aktarma ve yaşatma noktasında çok ciddi atılımlar gerçekleştirildi. Engelli yavrularımız rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim okulları ve sınıflarımızda çok önemli eğitim süreçlerinden geçmekte olup, bunlar paylaşılması güzel olan mutluluk verici yeniliklerdir’ diye konuştu.

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