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Eğitime Tablet Desteği

Yozgat il genelinde Uzaktan Eğitim gören öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tablet bağışında bulunuldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:36
Eğitime Tablet Desteği

BOĞAZLIYAN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan, Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık’ı makamında ziyaret ederek, pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 30 tablet hediye etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu klavyeli tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’a teslim edildi. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan ve yönetimine teşekkür eden Kaymakam Selami Işık, ‘’Yaşadığımız pandemi sürecinde öğrencilerimiz eğitimlerine uzaktan olarak evlerinde devam ediyorlar. Tabi bazı öğrencilerimizde uzaktan eğitime katılacak tablet eksiğimiz vardı. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan bu desteğe teşekkür ediyoruz’’ dedi. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan da, “Hediye ettiğimiz bu tabletlerle, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu anlamda maddi açıdan imkânı bulunmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze katkıda bulunmak istedik’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Tablet Desteği
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