Eğitime şeker gibi destek

KAYSERİ Şeker tarafından, özellikle Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan, ‘1000 çocuk 1000 tablet’ kampanyası doğrultusunda temin edilen tabletler, düzenlenen törenler ile öğrencilere dağıtıldı. İlk olarak Boğazlıyan bölgesinde dağıtılacak 314 tablet için, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda Pandemi nedeniyle sembolik bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende 65 tablet, 10-11 ve 12 sınıflarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in büyük bir aile olduğunu, bu büyük ailenin, sadece üretim faaliyetinden ibaret olmadığını söyledi. Aka, ‘’Ailemizin bütünlüğü içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı ve diğer aile fertlerimizi de düşünmemiz gerekiyor, bizim hem sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde hem de eğitime katkı anlamında önemli çalışmalarımız var” dedi. Başkan Akay, Kayseri Şeker çiftçisinin diğer çiftçilerden ayrıcalıklı olduğunu da ifade ederek, ‘’Kayseri Şeker Türkiye’deki genel ekonomi ve tarım sektörü içerisinde önemli bir yere sahip, büyük bir kuruluştur. Şirketimiz çok geniş bir coğrafyada üretim faaliyeti yürütüyor ve 3 Fabrikamızda 6 il, 43 ilçe ve 421 köyde, 15 bin çiftçimiz ile sözleşmeli üretim yapmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda önemli bir farklılık ortaya koymaktadır’’ diye konuştu.