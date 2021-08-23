Eğitime psikolojik destek

Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından sorumluluk alanında bulunan Yozgat Merkez, Kadışehri, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki psikolojik danışmanlara ‘Salgın Hastalık Sonrası Öğretmenlerin Psikolojik Sağlamlığını Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek’ konulu bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara Koronavirüs salgınının hayatımızın her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini de olumsuz şekilde etkilediği hatırlatıldı. Covid19’un ülkemizde görülmeye başlanmasının ardından salgından korunmak için toplumun her kesiminde tedbirler alındığına vurgu yapıldı, ‘’Okulların kapalı olması, çocuklarımızın evlerine kapanması, eğitim öğretim süreçlerini evlerinden yürütmelerini zorunlu kıldı. Bu durum elbette özellikle çocuklarımız açısından bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikle psikolojik anlamda olumsuz etkilenmeler ön plana çıkmıştır’’ denildi. 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle öğrencilerin okullarında yüz yüze eğitime başlayacaklarına vurgu yapıldı, ‘’Öğretmenleriyle bir araya gelme, arkadaşlarına kavuşma elbette çocuklarımızın dünyasına olumlu katkılar yapacaktır. Ancak salgın hastalık nedeniyle sosyal çevrelerden uzak kalmak veliler, çocuklar ve öğretmenler açısından bir takım psikolojik sorunları ve travmaları da beraberinde getirmiştir’’ görüşüne yer verildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bunların önüne geçmek, çocukları, aileleri okula hazır hale getirmek, uyum zorluklarının üstesinden gelmek, önleyici tedbirler kapsamında özellikle psikososyal müdahale, psikolojik sağlamlığı en üst seviyelerde tutmak amacıyla bu eğitimin düzenlendiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz öğretmenlerimizin, çocuklarımızın ve velilerimizin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek için okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımıza ‘Salgın hastalık döneminde psikososyal destek ve öğretmenlerin psikolojik sağlamlığını güçlendirme’’ konularında eğitimler verildi. Salgın hastalık süresince fedakârca çalışan tüm Rehber öğretmen/Psikolojik danışmanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Salgın hastalık sonrası öğretmenlerin psikolojik sağlamlığını güçlendirmek, öğrencilerin okula uyumunu destekleme eğitimini alan okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız da kendi okullarında tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize salgın sonrası psikolojik sağlamlığı koruma ve güçlendirme kapsamında eğitimler verecektir. Böylelikle rehberlik ve psikolojik danışmanlığın önleyici işlevinden hareketle çocuklarımızda yaşanabilecek uyum sorunlarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir’’ diye konuştu.