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Eğitime projeli destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyup, üretime yönelik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla iki farklı projeyi devreye sokuyor.

Eğitime projeli destek

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyup, üretime yönelik çalışmalarını teşvik etmek amacıyla iki farklı projeyi devreye sokuyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Eğitime projeli destek

‘Üreti-Yoruz’ adlı projenin, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Patent Kurumu Başkanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hazırlandığı bildirildi. Mesleki ve teknik orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, toplumun refah ve mutluluğuna katkıda bulunmalarına katkı sağlanacağı bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Üreti-Yoz projesi kapsamında, öğrencilerin tarafından geliştirilen, icat edilen bir ürün veya Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu kapsamına giren herhangi bir çalışmanın patent, faydalı model ve tasarım olarak Türk Patent Kurumuna başvurusu yapılacağı kaydedildi. Yozgat il genelinde uygulanacak ‘Üreti-Yoz’ projesi ile öğrenci, öğretmen ve kamuoyunda Sınai Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık oluşturulacak.
SOSYAL OKULUM PROJESİ
Öte yandan, Yozgat’ın eğitim başarısını, kalitesini arttırmak, eğitimde yeni bir vizyon yakalamak, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ‘Sosyal Okulum’ adlı projesi devreye sokulacak. Proje kapsamında, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile yapılacak etkinlikler teşvik edilecek. Öğrencilerin estetik, etik, duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına katkıda bulunulacak. Okulla öğrenci arasındaki bağları kuvvetlendirmek, çocuk, gençleri sosyal çevrenin muhtemel olumsuz etkilerinden korumak amacıyla proje il geneli tüm ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında 3 yıl süreyle uygulanacağı bildirildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Projeli Destek
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