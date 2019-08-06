Eğitime proje desteği

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı hibe fonlarından azami ölçüde istifade eden okul ve kurumlar bir önceki yıl elde edilen 268 bin 978 Avro'luk hibe desteğini bu yıl 457 bin 754 Avro'ya çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, projelerin okul ve kurumların sosyo-kültürel aktivite artışlarının, akademik başarı artışlarını beraberinde getireceğini vurgulayarak, projelerde katılımcı olarak yer alan öğrenci ve öğretmenlerin kişisel ve sosyal alanda da önemli kazanımlar elde edeceğini vurguladı. Gerçekleştirilmesi planlanan yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetler sayesinde Yozgat eğitiminde kalite artışları gözleneceğini anlatan Yazıcı, projelerin ülkemiz ve ilimize hayırlı olmasını diledi.