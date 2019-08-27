Eğitime-öğretime hazırlık

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürlerimiz Hakan Mucuk ile birlikte Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Zekeriya Han, Müdür Yardımcıları Samet Görkem, Erdi Özgül’den bilgi alan Bozdağ, yapılan çalışmaları inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, yapılan incelemelerde okulun eğitim öğretime hazır olduğunu, eksikliklerin giderildiğini, nezih bir ortamın hazırlandığını görmekten mutlu olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar nedeniyle okul müdürüne, müdür yardımcılarına, okul yardımcı hizmetli personellerine teşekkür eden Bozdağ, nezih ortamda görev yapacak olan Öğretmenlere, eğitim öğretim alacak olan öğrencilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

MÜDÜRLER TOPLANTISI

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında, Şube Müdürü Ahmet Karakaş ve İlçedeki Anadolu İmam Hatip Liseleri/Ortaokulu Müdürleri bir araya gelerek, değerlendirmede bulundu. Toplantıda İmam Hatip okullarına yapılan öğrenci kayıtlarındaki son durum değerlendirildi, yapılacak olan çalışmalar konuşuldu. İmam Hatip Okurlarının eğitim-öğretim durumlarının değerlendirilip, öğrencilerin meslekî, akademik ve sosyal kültürel alanda becerilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ele alındı, önümüzdeki yıl uygulanacak projeler görüşüldü. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okulların ahlâkî ve akademik anlamda eğitime büyük katkılarının olduğu, gereken ilginin gösterilip, gerekli desteğin sağlayacağını kaydetti.