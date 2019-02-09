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Eğitime malzeme yardımı

SARIKAYA ilçesi Erbek Köyü ilkokulunu ziyaret eden, Işık Üniversitesi ve genç iş adamları, eğitim yardımında bulundu.

Eğitime malzeme yardımı

SARIKAYA ilçesi Erbek Köyü ilkokulunu ziyaret eden, Işık Üniversitesi ve genç iş adamları, eğitim yardımında bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Eğitime malzeme yardımı

İstanbul-Üsküdar’dan gelen Işık Üniversitesi öğrencileri ve genç iş adamlarının yer aldığı grup, Erbek köyü ilkokulundaki öğrencileri sevindirdi. Öğrencilere kitap, defter, kalem, silgi, top hediye edildi. Öğrencilerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenip, onların hayallerini dinleyen üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tip yardım ve desteklerin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizdiler. 

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