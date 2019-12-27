Eğitime kışlık desteği

Yelten Köyü Dernek Başkanı Beyler Anaç, Kıyılı Köyü Dernek Başkanı Ramazan Aydın, iş insanı Ümit Sungur, iş insanı Hamdi Başaran, öğrencileri soğuk havada sıcak sevgileri ile ısıttı. Gurbetten sılaya soğuk havada öğrencilerin yüreği ısıtıldı. Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Ankara'dan gelen dernek yöneticilerini ve iş insanlarını makamlarında ağırladı. Kaymakam Fikret Dağ, dernek yöneticileri ile iş insanlarına teşekkür edip, plaket verdi. İş insanları, amaçlarının ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini daha rahat koşullarda sürdürmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.