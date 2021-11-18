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Eğitime katıldılar

Yozgat’ta ilk kez Çekerek ilçesinde yetiştirilecek olan İpekböceği ile ilgili Bursa’da gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekibi ile çiftçiler de katıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:57
Eğitime katıldılar

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi’ kapsamında üreticilere yönelik Bursa’da düzenlediği eğitim çalışmasına Yozgat’ın Çekerek İlçesi Tarım ve Orman Müdürü Şahabettin Murat ileyetiştiriciliği yapacak olan çiftçiler katıldı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden üreticilerin katıldığı eğitim çalışması ile yurt genelinde ipekböceği üretiminin artırılması için çaba sarf edildiği aktarıldı. İpek böceğinin özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağı olabileceğinin altı çizilerek, Bursa’nın ipekböceği konusunda önemli bir geçmişe sahip olduğu hatırlatıldı. Bundan sonraki süreçte birlikler ve sektör paydaşlarının bir araya gelerek, bu işi büyütmeleri gerektiğinin altı çizilerek, ‘’Türkiye'de şu anda yaklaşık 60 ilde ipek böcekçiliği yapılıyor. Bakanlığımız üretimin artırılması çalışmalarını sürdürüyor’’ denildi. 

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