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Eğitime hazırlık

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaz tatili süresince okullarda devam eden bakım, onarım çalışmalarını inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitime hazırlık

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaz tatili süresince okullarda devam eden bakım, onarım çalışmalarını inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Eğitime hazırlık

Okullarda devam eden bakım, onarım çalışmalarını her fırsatta denetleyen Kapal, bu kapsamda bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı Şehit Serkan Ciddioğlu Orta Okulu, Atatürk Orta Okulu, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı. İhtiyaç ve sorunların giderilmesi için yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan çalışmaların bitirilmesini isteyen Kapal, "Öğrencilerimizi her alanda başarılı, bilgili, donanımlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran bir şekilde geleceğe hazırlama gayretindeyiz. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri için her türlü imkânı sağlamak en önemli amaçlarımızdan biridir. Bizler de öğrencilerimizin eğitimlerini huzur içerisinde tamamlamaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Yaz tatilinde olduğumuz bu dönemde de okul binalarındaki eksiklikler tespit edilerek giderilecek, bakım-onarım gibi işlemlerin bir an önce tamamlanması sağlanacaktır" dedi.

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