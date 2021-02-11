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Eğitime hazırlık

Sorgun ilçesinde eğitimciler ve veliler, köy okulunu yüz yüze eğitime hazırladı, Okullarda hijyen konusunda bir sıkıntının bulunmadığı, Pazartesi günü öğrencilerin okullarında yüz yüze eğitime başlayacakları kaydedildi.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:25
Eğitime hazırlık

SORGUN ilçesinde idareciler, öğretmen, hizmetli ve veliler, bir köy okulunu gönüllü olarak yüz yüze eğitime hazırlamak için kolları sıvadı. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yeniyer beldesinde yer alan 9 derslikli Ahmetfakılı İlkokulu  öğrencilerinin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen görevliler ve veliler, sınıf ve koridorları temizleyip, cam ve sıraları sildi.  Ayrıca, okul bahçesinde çevre düzenlemesi yapıldı, sosyal mesafe alanları belirlendi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, ilçede 19 müstakil köy okulunda 2 bin 44 öğrenciyle eğitime hazır olduklarını belirterek, "Okullarımızda dezenfekte çalışması yapıldı. Biz de okullarımızı kontrol ediyoruz. Hijyen konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor.  Pazartesi öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz" dedi.  Ahmetfakılı İlkokulu Müdürü Murat Güngör de okulda 113 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Öğretmen ve velilerle genel bir temizlik yaptıklarını anlatan Güngör, "Bütün işaretlemeler tekrar yapıldı. Okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirildi. Öğretmenlerimiz de öğrencilerini özledi. Pazartesi bütün öğrencilerimizi sevinçle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenci velilerinden Figen Çağlayan ise okulların yüz yüze eğitime başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür okullarımız açılıyor, çocuklarımız daha iyi bir eğitim görecek. Evde uzaktan eğitim görseler de yüz yüze eğitimi tutmaz. Çocuklar evde sıkıldı, öğretmen ve arkadaşlarını özlediler. Biz de çocuklarımızın okulunda son dokunuşlarını yapıyoruz, okulumuz temizdi ama yine de gözden geçirdik, camları, sıraları sildik" şeklinde konuştu. •Ömer Ertuğrul•

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Eğitime Hazırlık
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