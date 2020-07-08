Eğitime hazırlanıyorlar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde ‘DENEYAP Türkiye’ projesi kapsamında eğitim çalışması başlatıldı. ‘Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti’ konularında eğitim verecek olan eğitmenler, teknik eğitim alarak gençler için hazırlandıkları bildirildi. DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 10 farklı başlıkta teknoloji eğitimleri verilecek. 2017 yılında başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başlatılan Türkiye Projesi ile hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlatılan ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’ ve ‘DENEYAP İstanbul’ isimli programlar ile hizmet veriyor. ‘DENEYAP’ markasının sahibi olan vakıf, İstanbul'da İBB iş birliğiyle 2017 ve 2018'de ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nı düzenledi. Bu kapsamda 60 bin başvuru alındı. Başvurular arasında bin 500 öğrenci eğitim almaya hak kazanırken, bu öğrenciler 12 farklı ilçedeki atölyelerde eğitimlerini sürdürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Türkiye Projesi'ne, Yozgat ile birlikte Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat illeri de dahil edildi. Toplam 18 ilde kurulan atölyeler için alınan 100 bin başvuru içerisinde 2 bin 880 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Eğitim almaya hak kazanan öğrencilere yönelik eğitim verecek olan eğitmenlerin eğitim çalışmaları Gençlik Merkezi’nde oluşturulan atölyede devam ediyor.