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Eğitime gönüllü destek

Eğitim faaliyetlerine gönüllü destek veren Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla Tekirdağ’da görev yapan öğretmen ve öğrencilere de seminer verdi.

05 Ocak 2021 Salı 00:10
Eğitime gönüllü destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gönüllü olarak yürüttüğü eğitim çalışmalarının bir yenisini daha gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Adem Özsoy’un moderatörlüğünde, gerçekleştirilen toplantıda, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ortaokul ve Lise Öğrencileri Proje Etkinlikleri ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu sunum yaptı. Zoom üzerinden yürütülen toplantıya Tekirdağ dışından da ilgi yoğun oldu. Katılımcı üst sınırının 300 kişi olması sebebiyle, seminer için pek çok kişi dışarıda kaldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın etkileşimli bir yolla yaptığı ve dinleyicileri de katarak yaptığı anlatımın katılanları aktif tuttuğu ve iki saatten fazla sürmesine karşın ortaokul çocuklarının dahi sonuna kadar kalıp sorular sorduğu gözlendi. Daha önce Tekirdağ için altı farklı etkinlikte yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin bilgiler verdi, TÜBİTAK programları ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Gönüllülük çalışmalarından de bahsederek, bilim okuryazarlığının erken yaşlarda kazandırılmasına vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların erken yaşta bilime ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmalarına dönük ambiyans ve sinerji doğurucu ortamlar oluşturmak gerektiğini ifade etti. Programa iştirak eden öğretmenlerden bazıları, TÜBİTAK programlarının bilgilendirilmesi açısından çok güzel bir toplantı olduğunu belirtti. Hem projelere genel hazırlık açısından, hem de bilimsel çalışmalar konusunda farkındalık oluşturulması açısından faydalı olduğu yönünde düşünceler beyan edildi. Öğrencilerin ilgisi dikkat çekici düzeydeydi. Öğrenciler arasından ise henüz 5’inci sınıfta olan birisi, biraz uzun sürdüğünü ama eğitimin güzel, faydalı olduğun belirterek, çoğu şeyi anladığını ifade ettiği görüldü. Yine bir başka 5’inci sınıf öğrencisi, yüz yüze ders kadar etkili olmasa da eğitimin faydalı olduğunu ve bir başkasının ise eğitimin çok güzel olduğunu, TÜBİTAK programlarının da TEKNO FEST gibi olduğu için çok sevindiğini, hayalinde olan akıllı ve engelli arabasını yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirttiği görüldü. Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine, böylesi özverili çalışmaların önemli katkısı olacağı da ifade edilerek, katılımcılar ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Emre Bilgin ve Adem Özsoy tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.

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Eğitime Gönüllü Destek
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