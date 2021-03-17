Eğitime gönüllü destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gönüllü eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Covit19 salgını ile ilgili kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimlerin başlamasının ardından köy okullarında eğitim gören çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyen Böyükata, Sorgun ilçesinin Yeniyer Beldesi’nde düzenlenen ‘Okuma etkinliği’ programına katıldı, Karabük Üniversitesi öğrencilerine de video/konferans sistemi ile seminer verdi. Böyükata, Sorgun Yeniyer Beldesi Karakız Veli Uyar İlk/Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere yönelik ‘Karakız’dan da Mağribî çıkabilir’ başlığı etrafında farklı öğrenci grupları ile bir araya geldi. Etkinliğe gönüllü olarak katkı veren Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, ‘Ben de yaparım’ başlıklı aktivitelerde öğrencilere görsel ve uygulamalı faaliyetler sundu. Öğrencilerin ilgiyle izledikleri buluşmalarda onların sorularına da cevap verildi. Öğretmenlerle sohbet eden Böyükata, ‘Proje Fikri Geliştirme Eğitim Semineri’ verdi ve teknik bilgiler paylaştı. Akademisyenlere eşlik eden ve kendisi de emekli öğretmen olan, Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya kısa bir süre öğretmenler ile deneyimlerini paylaştı. Böyükata, eğitime gönül vermiş gönüllülerin katkılarıyla temin edilen eğitim materyalleri ve kitapları da öğrencilere hediye etti. Gittikleri okullarda bütün öğrencilerle iletişim kurmaya çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı sınıflardaki öğrencilerle arı ayrı yaptıkları söyleşilerle ilgili olarak, ‘’Kısa okumalar yaparak bilimin ve bilim insanlarının dünyasına dair bilgiler paylaşıyoruz. Geçmişte bilime öncülük etmiş öncü bilim adamlarının çalışmalarından bahisler açıyoruz. ‘Bilim Okur Yazarlığı’ konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. Sahip olduğu avantajları bakımından bu okulların birer ‘butik okul’ görünümüne sahip olduğunu vurgulayan Böyükata, ‘Köy Koleji’ nitelemesi yaptığı bu okullar için yeni bir anlayış geliştirilmesini her fırsatta dile getirdi.

PROJE SEMİNERİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Karabük Üniversitesi Yenice Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ‘Ön Lisans Öğrencileri için Proje Tasarım Teknikleri’ konulu seminer verdi. Proje tabanlı çalışmalara ilgi duyan gençlerin girişimci yanlarını da geliştireceğine vurgu yapan Böyükata, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan proje destekleri hakkında bilgiler aktardı. İş hayatına atılırken güçlü bir özgeçmişe sahip olmanın önemine değinerek, proje faaliyetleri ile zengin bir öğrencilik yaşamaları ve edinecekleri deneyimler ile nitelikli referans oluşturmaları yönünde önerilerde bulundu.