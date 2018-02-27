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Eğitime giyim desteği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası eğitim-öğretim gören öğrencilere kışlık bot-kaban yardımında bulundu. Oda Başkanı Alakoç, Oda olarak sosyal sorumluluklarını güçleri oranında yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitime giyim desteği

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası eğitim-öğretim gören öğrencilere kışlık bot-kaban yardımında bulundu. Oda Başkanı Alakoç, Oda olarak sosyal sorumluluklarını güçleri oranında yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Eğitime giyim desteği

Alakoç, ‘İlköğretim çağındaki kardeşlerimiz için il merkezimiz başta olmak üzere, Akdağmadeni, Kadışehri, Aydıncık, Saraykent ve Çekerek ilçemize toplam 700 paket kışlık bot ve kaban dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtımın gerçekleştirilmesi hususunda Yozgat TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzu görevlendirdik. İhtiyacı olan okulları bir bir tespit ettiler. Onlara da bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
GİRİŞİMCİLİK KURSLARI
Alakoç, Oda faaliyetleri ve son dönemde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Alakoç, ‘Girişimci yetiştirme projelerine ağırlık’ verdiklerini hatırlatarak, her ay bir kurs açtıklarını, son olarak Akdağmadeni ilçesinde açtıkları kursun devam ettiğini söyledi. Alakoç, ‘İlerleyen dönemlerde de diğer ilçelerimizde bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Odamız personeli de yeni iş hayatına atılan girişimcilere bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Odamız hizmetlerini daha etkin tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle yeni olan girişimciler meslek odalarını tanımıyorlar. Bu konuya da ayrıca ağırlık veriyoruz’ diye konuştu.

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