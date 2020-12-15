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Eğitime destekte sınır yok

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Samsun’un İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine ‘Hayalden Hayata Giden Yol: Öğrenciler için Proje Tabanlı Çalışma Stratejileri’ konulu seminer verdi.

15 Aralık 2020 Salı 00:46
Eğitime destekte sınır yok

Video/konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 70’in üzerinde katılım oldu. Moderatör Gökher Şükrü Baylan’ın konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yaptığı çalışmalar ve onun hakkında tanıtıcı bilgiler vermesinin ardından, iki saat civarında süren verimli ve faydalı bir seminer gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata , fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarında ortaya konan olağanüstü başarıları içeren çalışmalara verilmekte olan Nobel Ödülü hakkında da bilgiler verdi. Böyükata, genetik alanındaki çalışmalarıyla bu sene, geçtiğimiz Ekim ayında ödül alan Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna’dan da bahsetti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Birisi Fransız diğeri ABD’den olan ve İsveç’te bir üniversitede birlikte çalışarak dikkat çekici sonuçlar elde ettiler. İlk defa iki kadın biliminsanı, farklı bir ülkede sekiz yıl önce yaptıkları araştırma sonucunda bugün ödüle layık görüldü. Yine Türk bilimadamı Aziz Sancar, uzun süren neredeyse 30 yılı aşan çalışmaları sonunda ödüle hak kazandı. Fakat hiçbiri bu çalışmalarını ödül almak için yapmadı. İşinin gereği ve bilimin ışığında, akılcı çalışmalar ile zaten yürütmekte oldukları araştırma faaliyetleri vardı’’ diye konuştu.  Böyükata, hayal etmenin ve o hayallerden hayata bir şeyler yansıtmanın etkili bir yolu olarak, proje tabanlı çalışma süreçlerinin öğrenciye kattığı kazanımların farkında olmak gerektiğine değindi. Seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere de söz verilen buluşmada, öğrencilerin yaptığı değerlendirmelerin bazılarında, proje çalışmalarını birinci olmak veya derece almak için yapmadıkları, kafalarında canlanan bir fikrin öğretmenlerinin desteği ile projeye dönüştüğü ve oradan da derece çıktığı ifade edildi.

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Eğitime Destekte Sınır Yok
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