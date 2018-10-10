Eğitime destek

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sorgun’da ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçede eğitim-öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Arslan, ‘’Sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 900 öğrencimize 40 bin lira tutarında eğitim yardımı yaptık. Bu yardımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir’’ dedi.