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Eğitime destek

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi 9 yüz öğrenciye eğitim yardımında bulundu.

Eğitime destek

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi 9 yüz öğrenciye eğitim yardımında bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:34
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Eğitime destek

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sorgun’da ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettiklerini belirterek, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ilçede eğitim-öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını söyledi. Arslan, ‘’Sadece eğitim öğretim yılı başlangıcında değil tüm zamanlarda hatırlanması ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 900 öğrencimize 40 bin lira tutarında eğitim yardımı yaptık. Bu yardımlarımız önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir’’ dedi. 

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Eğitime Destek
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