Eğitime destek amaçlı kermes

3 gün açık kalan kermesi Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte gezdi. Kermese veliler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Müdürü Ahmet Kaygısız, kermesten elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Kaygısız, “Velilerimiz ve okul aile birliğimiz büyük bir emek ve işbirliği göstererek kermesimiz için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Her sene tekrar eden kermes etkinliği okulumuza büyük katkı sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.