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Eğitime destek amaçlı kermes

ÇAYIRALAN Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Okul Aile Birliği üyeleri tarafından okula katkı sağlamak amacıyla Belediye Kültür Merkezinde kermes düzenledi.

Eğitime destek amaçlı kermes

ÇAYIRALAN Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Okul Aile Birliği üyeleri tarafından okula katkı sağlamak amacıyla Belediye Kültür Merkezinde kermes düzenledi.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Eğitime destek amaçlı kermes

3 gün açık kalan kermesi Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte gezdi. Kermese veliler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Müdürü Ahmet Kaygısız, kermesten elde edilen gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Kaygısız, “Velilerimiz ve okul aile birliğimiz büyük bir emek ve işbirliği göstererek kermesimiz için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Her sene tekrar eden kermes etkinliği okulumuza büyük katkı sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 

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