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Eğitime destek

SORGUN Belediyesi, yeni öğretim yılı öncesinde eğitimcilerle bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu, dezenfekte malzemesi dağıttı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:17
Eğitime destek

Sorgun Belediyesi tarafından Pandemi dolayısı ile dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılan okullarda, yüz yüze eğitime destek amaçlı öğretmen ve öğrenciler için özel olarak dezenfektan ve maskeden oluşan 'Eğitimde Hijyene Destek' paketleri hazırlandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, eğitim kurumlarını ziyaret ederek, hazırlanan paketleri teslim etti. Ekinci, ziyaretleri sırasında okul müdürleri ve öğretmenler ile sohbet ederek, taleplerini dinledi. Ekinci, yeni normal sürece alışılması gerektiğini, maske-mesafe-hijyen kuralı ile öğrencilerin temel hakkı olan eğitimi almaları için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Destek
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