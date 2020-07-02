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Eğitime destek

Sorgun Belediyesi ilçede bulunan bir okulun çevre düzenlemesini yaparak eğiteme destekte bulundu.

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:01
Eğitime destek

SORGUN Belediyesi, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi'nin çevre düzenlemesini yaptı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eğitime ve öğrencilere ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını, okullardan gelen istekleri yerine getirdiklerini söyledi. Öğrenciler ve öğretmenlerin ders dışında zaman geçirecekleri alanlar oluşturduklarını vurgulayan Ekinci, "Lisemizin bahçesinde bir çalışma yaptık. Öğrenciler ve öğretmenler için kamelyalar yerleştirdik. İnşallah basketbol ve voleybol sahalarının da yeniden düzenlemesini yapacağız." dedi.
Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Müdürü İsa Karakoç, desteklerinden dolayı Ekinci'ye teşekkür etti. 

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Eğitime Destek
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