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Eğitime destek

Çayıralan’da öğrencilere hazırlık kitapçıkları ulaştırıldı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:01
Eğitime destek

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkamayan öğrencilerin yardımına koştuklarını söyledi. Bozdağ, alınan kararlar sonucu getirilen 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağının etkilerini en çok da LGS'ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerinin, kaynak alma ve deneme tedarik etme konusunda hissettiklerini kaydetti. Bozdağ, ‘’Biz de bu sıkıntıları gidermek adına okulumuzun fotokopi makinesinin yardımıyla branş denemeleri, genel denemeler, konu özeti notları çıkarmaya ve derlemeye çalıştık. Umarım, emeklerinizin karşılığını alırsınız’’ dedi.

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