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Eğitime desteğe devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Nevşehir ve Samsun'da eğitimine destek amaçlı seminerlerini sürdürdü.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:57
Eğitime desteğe devam

Böyükta, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün daveti üzerine, ‘TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama ve Yönetim Stratejileri’ konulu video seminer verdi. İnternet üzerinden yürütülen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Davut Sarıtaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya 60’dan fazla kişi katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK destek programları başta olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanacak projelerde de faydalı olacak teknik bilgiler paylaştı. Bilimsel araştırma projeleri için proje döngüsü yönetimi, projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. 
SAMSUN EĞİTİMİNE DESTEK
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yoluyla Samsun’un merkez İlkadım ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik seminer verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın verdiği ‘Öğrenci Odaklı Proje Etkinlikleri ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu eğitim semineri, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’nin selamlama konuşmasıyla başladı ve Müdür Yardımcısı Halil Yılmaz’ın moderetörlüğüyle devam etti. Toplantıya farklı şehirlerden ve yurtdışından da katılımların olduğu gözlendi ve 300’e yaklaşan sayıda proje konularına ilgi duyan öğretmen yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimine ve TÜBİTAK programlarına yönelik bilgiler verdi. Bilim okuryazarlığının önemine vurgu yaptı. Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Öğretmenlerimiz aktif olmalı, danışman öğretmenler daha aktif olmalı, öğrenciler çok ama çok daha aktif olmalıdır. Proje öğrencileri rüyalarında projelerini görecek kadar aktif olmalıdır” dedi. Ayrıca, öğretmenlerin öğrenci ve velileri harekete geçirici yönde yetkinliklerini geliştirmelerini de önerdi.

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