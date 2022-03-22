Eğitime bir yenisi

26-27 Mart tarihleri arasında SORGED tarafından ‘Sosyal Medya Yöneticiliği’ eğitimi yapılacak. T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘Sosyal Medya Yöneticiliği Eğitimi’ 26-27 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Yapılacak olan ‘Sosyal Medya Yöneticiliği’ eğitimi hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ Dijital yani çevrimiçi ağların dünya genelinde hızla büyümesi, çeşitli meslek gruplarının ticaret hacmini sanal ortamlara taşımasına olanak sağlamıştır. Dünyanın en çok kazanan firmaları e-ticaret sayfaları olurken, müşteri ilişkileri yönetimi, online itibar yönetimi, mobil pazarlama ve e-marketing vb. birçok alanda insan kaynağı ihtiyacını da doğurmuştur. Sosyal medyanın etkin kullanımı şirketlerin büyüme hedeflerinin bir parçası olurken, çevrimiçi iletişimde müşteri memnuniyetini sağlayan firmaların en büyük destekçisi Sosyal Medya Uzmanları olmuştur. Günümüz teknolojisinde birçok işlevi ve güçlü bir yeri olan sosyal medya, en önemli pazarlama stratejilerinden biri olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal medya yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal medya yöneticiliği eğitimi sayesinde sosyal medya sitelerini etkin şekilde kullanabilecek, profesyonel sayfalar oluşturabilecek, etkin şekilde yönetebilmeyi, satışları ve müşteri iletişimini artıracak, çalışmaları ve düzenli içerik üretimlerini nasıl yapabileceğini öğreneceksin. Bu eğitimle; Yaygın eğitim metotlarıyla sosyal medya mecralarını A’dan Z’ye öğreneceksin. Güncel yenilikleri öğrenecek ve kendini geliştireceksin” dedi.

Yapılacak olan eğitimin 2 gün süreceğinin altını çizen Uğuz, “Eğitimimiz 26-27 Mart tarihleri arasında sabah saat 09.30 da başlayıp akşam saat 17.30’ da sona erecektik. 17-30 yaş arası gençlerin başvuru yapabileceği eğitimimiz 30 katılımcı ile sınırlıdır. Ayrıca eğitimimizde öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Sorgun ilçemizde düzenlenecek olan eğitimimiz ücretsiz ve katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitim yüz yüze düzenlenecektir. Dolayısıyla eğitime sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında mesaj gönderilecektir” şeklinde konuştu.