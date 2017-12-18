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-Eğitime başlanıldı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından PRODES Programı kapsamında finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ projesi doğrultusunda eğitim çalışmalarına başlanıldı.

-Eğitime başlanıldı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından PRODES Programı kapsamında finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ projesi doğrultusunda eğitim çalışmalarına başlanıldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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-Eğitime başlanıldı

Sorgun Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından ‘Sivil Toplum ve Gönüllülük Eğitimi’ programına da start verildi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projenin Nisan ayına kadar devam edeceği bilgisini verdi. Uğuz, 6 ay sürecek proje ile gençlere klasik eğitim yöntemlerinin dışında, yaygın eğitim metotlarıyla ilgili eğitimlerin verileceğini söyledi. Uğuz, amaçlarının ilçede yaşayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin girişimciliğini, istihdamını, liderlik vasıflarını artırıp, gençlerde gönüllülük bilinci oluşturarak sosyal hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak olduğunun altını çizdi. Uğuz, "Gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklenmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, bağımlılığının zararları konusunda gençleri bilinçlendirmektir. Yine gençlerin kendilerine zarar verebilecek tekliflere karşı ’hayır’ deme yetilerinin geliştirebilmek, gençlerin ufkunu genişleterek özellikle imkanları kısıtlı olan gençlerin öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak, akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine katkı sağlamak olacak. Projemiz kapsamında 15-29 yaş aralığında yer alan 210 gence eğitimler vereceğiz. Bu kapsamda her eğitime 30 genç katılacak. Eğitimlerin tamamı klasik eğitim yöntemlerinin dışında yaygın eğitim metotları kullanarak yapılacak. Bu doğrultuda ilk eğitim çalışmalarına başlanıldı" dedi.

Eğitimlerin tamamlanmasından sonra İstihdam Politikaları Çalıştayı yapılacağını kaydeden Uğuz, "Gençlerin en önemli sorunlarından biri istihdam edilebilirlikleridir. Bölgemizde politika yapıcıları, ilgili kamu kurumlarını, STK yöneticilerini, iş adamlarını ve eğitime katılan tüm gençleri bu çalıştayda buluşturulacak. Çalıştayın amacı bölgemizde yaşanan genç işsizliğinin nedenlerini ortaya koymak, soruna yönelik uygulanan politikaları tartışmak ve işsizlik sorununu gidermek için hangi istihdam politikalarının daha uygun olacağını belirlemektir" diye konuştu.

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