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Eğitime başlandı

Sorgun Gençlik Derneği 3 aylık aradan sonra yüz yüze eğitim çalışmalarını yeniden başlattı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:38
Eğitime başlandı

SORGUN ilçesinde faaliyetlerini sürdüren, gençlere yönelik projeler üreten Sorgun Gençlik Derneği, 3 aylık aradan sonra yüz yüze eğitim çalışmalarına yeniden başladı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verip, video-konferans yöntemiyle çalışmaların yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Uğuz, ‘’Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediğimiz ‘Kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimi’ başlatıldı. Kariyer planlama ve iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimimiz, kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, bireysel çalışmalar ve soru-cevap şeklinde yürütülmektedir’’ dedi. (Seyfettin Sağlam)

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