MİLLİ Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesi kapsamında Yozgat il genelinde, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlandı. Yozgat'ta okulların önünde toplanan öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı. Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrencilerinden Enes Buğra Çakır, korona virüs nedeniyle uzun bir aradan sonra okula başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çakır, "Okullar açıldı, çok sevindik, arkadaşlarımızla buluştuk, bence çok güzel oldu. Virüse karşı da sosyal mesafeye uyup, maske takarak tedbirimizi alacağız" dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat’ta öğrencilerle bir araya geldi. Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başlaması nedeniyle Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte Şehit Mehmet Koçak İlk/Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Polat, eğitime başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyip, Maske, Mesafe, Temizlik konularına riayet edilmesini isteyip, öğrencilere kitap hediye etti.

PROGRAM DEĞİŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Ekim’de duyurduğu yüz yüze eğitimde verilecek derslere ilişkin çizelgede, önceki gün değişiklik yaptı. 10 Ekim’de gönderilen ek yazı ile 4. sınıfların ders programında değişiklik yapıldı. ‘Uygulamada görülen tereddütleri gidermek amacıyla ek açıklamaların gerekli görüldüğü’ kaydedilen yazı ile toplam 3 ders saati olan matematik dersi azaltıldı ve 2 ders saatine düşürüldü. Matematikten azaltılan bir ders saati ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine eklendi. Yeni programa göre, 4. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitimin ikinci gününde bir ders saati de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi görecek. Öte yandan, yazıda, ‘İlkokulda okutulan yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmeninin bulunmaması durumunda sınıf öğretmenince okutulmasının sağlanacağı’ kaydedildi.