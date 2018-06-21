Eğitimde yeni dönem hazırlığı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı. Bakanlık tarafından 8 okulun özel program ve proje uygulayan okul olarak belirlediğini söyledi. Yazıcı, proje okulların sınıf mevcudu en fazla 30 kişi olduğunu, görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, Bakanlık kadrolarında en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olan öğretmenler arasından Bakan onayı ile dört yıllık bir süre için atanmalarının yapılacağını kaydetti. Yazıcı, ‘’Proje okulu olarak belirlenen Fen Liselerimizde fen programı; Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Milli İrade İmam Hatip Lisesinde ise hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri programı uygulanacaktır. Öğrencilerimizi akademik başarılarının yanı sıra milli, manevi, insani değerlere sahip; kendi kültürüyle bütünleşmiş, farklı kültürlerle barışık; ülkesine ve insanlığa faydalı olma ideallerine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan özel program ve proje uygulayan okullarımızın, ilimize hayırlı olmasını dilerim’’ dedi.

Yozgat’ta, Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Ayşe Ilıcak Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi programa dahil edildi. Akdağmadeni ilçesinde Kazım Karabekir Fen Lisesi, Çekerek’te Osman Durmaz Fen Lisesi, Sorgun’da Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, Yerköy’de Fen Lisesi, proje okul olarak belirlendi.

EĞİTİME YENİ BİNA

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Merkezde 4 derslikli Anaokulu, 20 Derslikli Sakarya İlkokulu, 20+20 derslikli Atatürk Ortaokulu, 12 derslikli Güzel Sanatlar Lisesi, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Okul inşaatlarında incelemede bulunan Yazıcı, ‘’Yapımı hızlı bir şekilde devam eden 5 okul inşaatımızın toplam maliyeti 36 milyon 505 bin liradır. En kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar hızlandırılmıştır’’ dedi.