Eğitimde Vizyon Toplantısı

Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve her kademeden seçilen okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda Yazıcı, toplantının amacının, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu 2023 Eğitim Vizyon belgesi sunumunun incelenip, bu doğrultuda Yozgat’ta yapılacak planlama ile uygulamaların görüşülmesi için kurul oluşturtulduğunu söyledi. Yazıcı, ‘çocukların daha mutlu ve huzurlu olduğu ortamları hazırlamak, öğrenci yeteneklerinin analizi, farkındalık eğitimleri, davranışları içselleştirmek, öğrencilerin farkındalık oluşturacak eğitimlere dahil edilmesini sağlamak, öğrencilerimizde değer duygusunu geliştirmek, temel ve kök değerlerin öğretilmesi ve veli eğitimi’ konularına değindi. Hazırlanan ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi tanıtımı yapıldı. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda hazırlanan, Yozgat’ta bulunan her kademedeki okullarda uygulanmak üzere, 5 yıllık eylem planı sunumu yapılarak, toplantı esnasında görüşüldü. Toplantı sonunda beyin fırtınası tekniği kullanılarak tüm katılımcılar tarafından yapılacaklar konusunda fikirler beyan edilip, istişarelerde bulunularak kararlar alındı. Toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ‘’Hedeflerimizden bir tanesi ise toplumsal sorunları minimize etmek olduğu için aldığımız kararların uygulanması önem arz etmektedir’’ dedi.