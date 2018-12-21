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Eğitimde şiddet konuşuldu

ŞEFAATLİ ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ve alınması istenilen önlemler konuşuldu.

Eğitimde şiddet konuşuldu

ŞEFAATLİ ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gereken çalışmalar ve alınması istenilen önlemler konuşuldu.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Eğitimde şiddet konuşuldu

 Kaymakam Deniz Kılınç başkanlığındaki toplantıda, eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusu ele alındı.

Aile Yaşam Merkezi’ndeki toplantıda Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bostancı, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ, Hakim Birkan Fırat Afşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Okul Müdürleri, Öğretmenler katıldı. Toplantıda okullarda şiddetin nedenleri, önleyici çalışmalar ve bu nedenlerin etkisini azaltıcı eğitimler, projeler hakkında  karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup, istişare yapıldı.

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