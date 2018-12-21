Eğitimde şiddet konuşuldu

Kaymakam Deniz Kılınç başkanlığındaki toplantıda, eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması konusu ele alındı.
Aile Yaşam Merkezi’ndeki toplantıda Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bostancı, Cumhuriyet Savcısı Şafak Uludağ, Hakim Birkan Fırat Afşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Okul Müdürleri, Öğretmenler katıldı. Toplantıda okullarda şiddetin nedenleri, önleyici çalışmalar ve bu nedenlerin etkisini azaltıcı eğitimler, projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup, istişare yapıldı.
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