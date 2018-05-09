Eğitimde şenlik zamanı

Yazıcı, düzenlediği toplantıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yazıcı, Yozgat Valiliği’nin desteğiyle, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği düzenleyeceklerini bildirdi. Şenliklerin 10 Mayıs tarihinde başlayacağını aktaran Yazıcı, 12 Mayıs tarihine kadar, dolu dolu içeriklerle şenliğin devam edeceğini açıkladı. Şenliğin 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 09.30 da Yozgat Lisesi önünden başlayıp, Cumhuriyet Alanı’nda noktalanacak olan yürüyüş ile start alacağını belirtti. Yusuf Yazıcı, tüm vatandaşları, veli ve öğrencileri şenliğe davet etti.

