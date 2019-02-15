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Eğitimde özel sınıf uygulaması

YOZGAT merkez ve ilçelerinde, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarına yönelik olarak projelendirilip, yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfları, özel öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Eğitimde özel sınıf uygulaması

YOZGAT merkez ve ilçelerinde, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarına yönelik olarak projelendirilip, yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfları, özel öğrencilerin hizmetine sunuldu.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Eğitimde özel sınıf uygulaması

Yozgat Merkez Bozok İlkokulu’nda öğrenimlerine devam eden otizm tanısı konulmuş öğrencilere yönelik özel eğitim sınıfı ile TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim sınıfları, her biri için 75 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira harcanarak hizmete hazır hale getirildi.          Yozgat İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokul ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler ile toplantı yaptı. Yazıcı, öğretmenlerin çalışmalarından ve kurum kültürü oluşturmalarına yönelik gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Yazıcı, öğrencilerin gönüllerine dokunmak adına sınıf yönetimi ve öğrenci ile iletişim konusundaki hassasiyetlerinden bahsederek, öğrencilerin özgüven kazanmaları, kimlik ve kişilik oluşturmalarının öğretmenlerin elinde olduğunu kaydetti. Yazıcı, kurum içerisindeki artan başarı grafiğine dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

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