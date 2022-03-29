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Eğitimde kararlar alındı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 12’nci sınıfların dersine giren öğretmenler ile bir araya geldi.

29 Mart 2022 Salı 00:16
Eğitimde kararlar alındı

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kurslarına katılımlar, deneme sınav sonuçları, öğrencilerin akademik durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu noktada öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen müdürler eğitim faaliyetleri ve DYK kurslarının daha etkin ve verimli olmasına yönelik kararlar aldı. Toplantı sonunda Yoldaş, gayretli çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. 

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