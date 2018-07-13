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Eğitimde kalite

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Yükseköğretimde Kalite ve Dış Değerlendirme Süreci’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eğitimde kalite

BOZOK Üniversitesi’nde ‘Yükseköğretimde Kalite ve Dış Değerlendirme Süreci’ konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Eğitimde kalite

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yükseköğretimde kalite çalışmaları ve kalitenin bir yaşam biçimi veya alışkanlık haline dönüştürülmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. Toplantıya, üniversite ve birimlerin kalite komisyonu üyeleri, birim yöneticileri, kalite koordinatörlüğünün katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, üniversitede kalite ile ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalar, Yükseköğretim Kalite Kurulu,  yükseköğretimde kalitenin önemi, amacı gibi konular ile dış değerlendirme süreci, bu sürecin yükseköğretim kurumlarına, üniversiteye neler kazandıracağı konularında sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktardı. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, yükseköğretimde kalitenin önemini vurgulayarak, birim yöneticilerinin, kalite komisyonlarının ve tüm iç paydaşların bu süreci sahiplenmelerini, birimlerinde kalite ile ilgili çalışmalara hız vermelerinin gerekliliği üzerinde durdu.

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