Eğitimde kalite

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte ilçe merkezindeki okulları ziyaret eden ve öğrencilerle görüşen Kaymakam Davut Sinanoğlu, ziyaret ettiği idarecilerinden bilgi aldı. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden ve ders dinleyen Sinanoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. İlçede eğitim kalitesinin yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kaymakam Sinanoğlu, "Sizlerin de başka öğrenciler gibi başarıya ulaşması gerekir. Maddi ve manevi yardımlarımız sizlerle olacaktır. Artık eski dönemlerde olduğu gibi okullarımızda eksikler bulunmamaktadır. Boğazlıyan Kaymakamlığı olarak okullarımızın onarım ve bakımlarını eğitim dönemlerinden önce yaparak, eğitim öğretime pürüzsüz şekilde hazır hale getirdik. Öğrencilerimize çeşitli kitap ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulunduk bulunmaya da devam edeceğiz. Buradaki amacımız, sizlerin de başarıya ulaşarak ilçemize ve ülkemize katma değer sağlamanızdır. Destek bizden başarı sizlerden." diye konuştu.